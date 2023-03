Julián Álvarez, delantero del Manchester City y campeón del mundo con Argentina en el Mundial de Qatar 2022, renovó su contrato con el cuadro inglés hasta junio de 2028.

El atacante de 23 años arribó a los “Citizens” en junio de 2022 tras su paso por River Plate y su vínculo finalizaba en 2027. Sin embargo, desde su vuelta de la Copa del Mundo, la directiva decidió asegurar la continuidad del joven argentino, que tendrá un salto cuantitativo en su salario.

Según el diario británico Daily Mail, la oferta del Manchester City a Julián Álvarez para extender un año más del vínculo firmado inicialmente, comprende una suculenta actualización de su sueldo, que rondaría los 5.780.000 de dólares al año (USD 120.000 a la semana).

“Este es un momento de mucho orgullo para mí y mi familia. Que un club como el City confíe en mí de esta manera es increíble. Estoy muy contento con mi primera temporada aquí, pero tengo mucho más que puedo hacer. Sé que puedo ser mejor y el City me ofrece todo lo que necesito para desarrollar mi potencial”, indicó el ariete en diálogo con los canales oficiales del club.

De todas formas, Julián Álvarez continúa trabajando para ganarse el puesto de titular. Con Erling Haaland como referencia en el sitema de Pep Guardiola, solo jugado 14 partidos como titular de 33 diputados. Además, suma 10 goles y tres asistencias, entre todas las competiciones.

"I've grown as a person and also as a football player" 💬@julianalvarezzz chats through signing his contract extension! 🤩 pic.twitter.com/tv3OQnNx3N

— Manchester City (@ManCity) March 16, 2023