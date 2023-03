Esteban Paredes se tentó con el Superclásico: “Quería entrar porque sentía que se podía ganar el partido”

El exjugador e ídolo de Colo Colo, Esteban Paredes, reconoció que se tentó por jugar el reciente Superclásico ante Universidad de Chile, duelo que tantas veces disputó en años anteriores y esta vez le tocó ver en calidad de hincha.

“El otro día quería entrar al clásico porque sentía que se podía ganar el partido, ya que la U vino a buscar el empate con un contragolpe o una pelota detenida”, aseguró el goleador histórico del fútbol chileno en diálogo con LUN.

El “Tanque” también se refirió a sus entrenamientos con el plantel del “Cacique”, para prepararse de cara a su partido de despedida en el Monumental. “Quise ir a entrenar para que no me saliera panza. Siempre me vi ancho porque soy de musculatura gruesa, aún tengo músculos porque hago piernas. Ahora vivo sin exigencias de levantarme temprano para ir a entrenamientos, pero a veces se echa de menos”, confesó.

Esteban Paredes: “Parezco cantante de reggaetón”

El otrora delantero tendrá su partido de despedida en el Estadio Monumental contra Colón de Santa Fe, el próximo sábado 25 de marzo. Y para aquel evento, las entradas se agotaron en pocas horas, lo que generó la emoción de Paredes.

“Ni yo tengo explicación, fue sorprendente el cariño de la gente, sabe valorarme, nunca me negué a fotos o videos. Yo bromeo y digo que parezco cantante de reggaetón, porque se van las entradas en minutos, hubo 90 mil usuarios en cola. No asimilo lo que la gente me quiere, soy un ídolo para ellos y me siento muy bendecido”, concluyó el exartillero de Colo Colo.