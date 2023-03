Casemiro recibió una dura sanción por parte de la Premier League tras ser expulsado en el empate sin goles de Manchester United ante Southampton. El brasileño recibió la segunda roja directa en sus tres últimos partidos en Inglaterra y tendrá que cumplir con cuatro partidos de castigo.

Los “Diablos Rojos” han decidido no apelar a la sanción, ya que, en caso de considerar que no existen motivos para tal reclamación, la Premier se reserva el derecho de añadirle otro partido de suspensión.

Sin embargo, Erik ten Hag quiso mostrar públicamente su respaldo a Casemiro. “Los árbitros vienen a principio de temporada con la política de ‘somos la Premier y queremos intensidad’. Pues bien, a Casemiro, en más de 500 partidos, nunca le habían sacado una roja y ahora le han mostrado dos”, sostuvo el entrenador del Manchester United.

Además, cuestionó la anterior expulsión ante Crystal Palace. “También fue muy discutible. Cuando congelas la imagen, se ve mal. Todo el que sabe algo de fútbol, sabe lo que está mal y lo que es justo y Casemiro es un jugador duro, pero limpio. Está decepcionado”, agregó.

El descargo de Casemiro en Inglaterra

Por su parte, Manchester United acompañó su defensa al brasileño con un vídeo y declaraciones del propio jugador en diálogo con la Revista Panenka. “Siempre voy fuerte porque soy así y me gusta jugar con intensidad, pero no hay maldad. Nunca he ido con los tacos por delante para lastimar a un jugador. Si alguien va a hacer daño me enfado, porque eso no es fútbol”, explicó.

“Seguiré cometiendo faltas y recibiendo tarjetas porque es parte del fútbol, pero nunca con malicia. Son los valores que me enseñó mi madre”, sentenció el brasileño en la citada entrevista.