Ex árbitro español denuncia presiones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez

El referato español se mantiene bajo cuestionamiento en medio de las investigaciones que se desarrollan contra Barcelona por presuntos pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.

Ahora, las dudas se extendieron al máximo rival de los catalanes, el Real Madrid, aunque no directamente en torno a aquel caso, sino a otro tipo de intervenciones hacia los árbitros en el fútbol hispano.

Todo luego que el ex árbitro Eduardo Iturralde González contó directamente presiones indebidas por parte del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tras un partido en que los merengues golearon al Deportivo La Coruña.

“Hay una persona que me mete en una habitación y me dice: ‘Sólo os pido que me pitéis igual que al Barsa’. Le pregunto si me está haciendo una broma y digo que se ha acabado la conversación. Me quiso meter solo en la habitación, pero le dije que no. En media hora ya lo sabía el Comité Técnico de Árbitros”, explicó en “El Larguero” de Cadena SER.

Tras intentar evadir el nombre, explicitó que el nombre del responsable era Florentino Pérez. “Ningún presidente me ha metido en una habitación aparte. No me tengo que esconder. Es para que vean lo que es presionar. No hay ningún árbitro corrupto, estamos por encima”, remarcó Eduardo Iturralde González, todo en el contexto en que defendió al árbitro responsable del VAR, Carlos Clos Gómez, por críticas del Real Madrid hacia su implementación.