Maximiliano Falcón será suplente en el Superclásico: “No llega a un nivel futbolístico a pleno”

Una de las grandes dudas durante toda la semana previa al Superclásico fue la situación de Maximiliano Falcón, que para el Superclásico volvía a estar disponible tras cumplir sus dos fechas de suspensión luego de la expulsión ante Everton.

De todas formas, el “Peluca” no será parte de la formación titular del “Cacique”. “Hace 21 días que no juega fútbol y no hizo fútbol esta semana, sentía una molestia muscular. No llega a un nivel futbolístico a pleno, como el que puede estar. Los defensores centrales en el último partido estuvieron bien y no es fácil hacer cambios en una zona en la que veníamos teniendo altibajos”, explicó el DT albo Gustavo Quinteros en TNT Sports, lo que fue asumido por el propio defensa.

“Son cosas que pasan, uno tiene las ganas siempre de jugar todos los partidos, pero como dije hace unos días el cuerpo técnico decide. Por ahí no me va a tocar de inicio, pero hay que estar preparado, metido en el partido”, remarcó Maximiliano Falcón en el medio antes citado.

También en la previa al compromiso, Gustavo Quinteros le bajó al perfil al hecho que Matías Zaldivia sea parte del plantel de la U de Chile. “Hizo un gran trabajo en el club, pero no es lo mismo Paredes que Zaldivia. Hay más ídolos en el club, aquellos a los que la gente tiene allá arriba. Zaldivia fue importante, pero no tiene por qué jugar en otro club“, concluyó el DT de Colo Colo.