Matías Zaldivia tras el Superclásico: “Queríamos hacer un gran partido para nuestra gente”

Este domingo por la tarde, Colo Colo y la Universidad de Chile firmaron un deslucido empate sin goles en el Estadio Monumental por la fecha 8 del Campeonato Nacional, encuentro donde Matías Zaldivia fue titular en los azules.

Tras el encuentro, el defensor conversó con TNT Sports y aseguró que: “fue un partido feo, se jugó poco, hubo pocas situaciones de gol, ninguno de los dos hizo un gran partido, nosotros rescatamos que se sumó, pero a nivel de equipo nos vamos con un poco de frustración porque queríamos hacer un partido mejor”, aseguró.

Sobre su regreso al Monumental, Zaldivia comentó que: “es algo normal, sabía que iba a pasar, me concentré en el partido porque si me ponía a escuchar las cosas de afuera me iba a desconcentrar”, dijo sobre las pifias que le dedicaron los hinchas albos.

“Son partidos durísimos, iba a ser de palo y palo. Como dije recién, me voy mal porque no tuvimos un gran juego, lo único que podemos rescatar es el resultado, ahora es cuestión de mirar el próximo partido, rescatamos que no se perdió, pero ese llamado de atención de que tenemos que seguir mejorando mucho”, complementó Matías Zaldivia.

Respecto a la U, indicó que: “veníamos haciendo grandes partidos, hoy nos dedicamos por ahí a mantener las líneas cortas, a defender bien y lo logramos. Yo creo que este es un equipo en formación, somos un equipo nuevo, estamos en búsqueda de formar un equipo competitivo, que pueda pelear el torneo, estamos en la búsqueda de eso, de lograr una identidad”, sostuvo.

“Nosotros veníamos a buscar el triunfo, después del desarrollo del partido el empate no era malo, veníamos con la mentalidad de replegarnos tanto, sabemos que tenemos un gran equipo, que podíamos hacer un gran partido para nuestra gente, que lo que hicieron ayer en el CDA fue impresionante, pero después no estuvimos bien en el partido”, complementó el defensor.

Cerró asegurando que: “los Superclásicos son partidos aparte, que por ahí está ese miedo a perder, nadie quiere perder, entonces se juega algo más mezquino de los demás partido, pero creo que todo el torneo está muy parejo, viendo a todos los equipos que están todos muy irregulares, veníamos en alza en el juego y hoy dimos un paso atrás en ese sentido, no nos vamos contento porque no veníamos a buscar el empate”, finalizó el defensa de la Universidad de Chile.