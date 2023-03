Darío Lezcano dimensiona el nivel de Colo Colo tras jugar su primer Superclásico: “Veo que el equipo está para más”

Este domingo 12 de marzo se vivió una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno en el que Colo Colo y Universidad de Chile repartieron puntos tras igualar 0-0 en la fecha 8 del Campeonato Nacional 2023, donde debutó el delantero paraguayo Darío Lezcano, quien sumó poco más de media hora dentro del campo de juego del estadio Monumental.

El delantero paraguayo de 32 años ingresó en el minuto 63 del partido para sustituir a su compañero Leandro Benegas. Tras finalizar las acciones en el estadio Monumental, expresó lo que significó para él jugar su primer enfrentamiento ante los azules. “Es mi primer clásico, veo que el equipo está para más, lo veo muy bien y siento que jugamos bien”, manifestó el ariete en diálogo con ADN Deportes.

Si bien el conjunto dirigido por Gustavo Quinteros no consiguió los anhelados tres puntos, Darío Lezcano agradeció el apoyo de la hinchada. “Es espectacular, la verdad es que me motiva más. A mí personalmente me da orgullo ser un futbolista que puede representar a este equipo” señaló el atacante de los albos.

Por último, el paraguayo se refirió a su adaptación en Chile. “La verdad es que el fútbol chileno es competitivo, así que le estoy agarrando el ritmo a esa competitividad”, cerró.