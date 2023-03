Sergio Ramos tuvo que salir a defenderse por supuestos insultos que hizo contra el PSG

Luego de la eliminación del Paris Saint Germain de la UEFA Champions League tras caer por 2-0 ante el Bayern Múnich (3-0 en el global), el histórico defensor español Sergio Ramos se vio envuelto en la polémica por unos supuestos insultos que hizo contra París.

Al concluir el encuentro en el Allianz Arena, las cámaras se dirigieron hacia el central, a quien justo se le observó lanzar un comentario el cual fue reproducido por televisión y, según la lectura de labios, el jugador dijo: “la puta madre que parió a París, su puta madre”.

Sergio Ramos: “F*ck the wh*re that gave birth to Paris. Motherf****r.”pic.twitter.com/iYYPsa2uES

— Total Football (@TotalFootbol) March 9, 2023