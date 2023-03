Patrice Evra sobre Messi: “Si tuviera la ética de trabajo de Cristiano, tendría 15 balones de oro”

El exjugador del Manchester United y de la selección de Francia, Patrice Evra, pese a estar retirado sigue muy de cerca el acontecer del fútbol. Recientemente, el exlateral habló en un canal de YouTube junto a su excompañero de los “Red Devils”, Río Ferdinand, sobre las comparaciones entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Patrice Evra fue compañero del astro portugués en su paso por el Manchester United. Ambos levantaron la UEFA Champions League el 2008 cuando vencieron en la final del torneo en definición a penales al Chelsea.

Evra sobre la comparación entre Cristiano Ronaldo y Messi

En la conversación, Evra junto a Ferdinand hablaban sobre una de las mayores rivalidades en la historia del deporte: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, donde el exdefensor francés señaló su preferencia por el portugués.

“Quiero explicar por qué digo Ronaldo cada vez. No es solo porque es nuestro hermano, sino porque amo la ética de trabajo. Siento que a Messi Dios le dio un talento y le dijo ‘ve y juega con esas habilidades’, mientras que Cristiano tuvo que trabajar. También tiene talento, pero tuvo que trabajarlo”, sentenció Patrice Evra.

“Si Messi tuviera la ética de trabajo de Cristiano Ronaldo, probablemente hoy tendría como 15 Balones de Oro. Me encanta la gente que trabaja duro y por eso elijo a Ronaldo. Sé que después del Mundial, la gente dice que el GOAT es Messi, pero Ronaldo está a un nivel diferente. No los quiero comparar, si alguien elige a Messi, lo respetaré”, cerró Evra.

Recientemente, Lionel Messi ganó el premio The Best a mejor jugador de la temporada y es la segunda ocasión en que recibe dicha distinción. Por la contraparte, Cristiano Ronaldo también ostenta dos premios The Best, siendo el primero de los dos en recibir el galardón en 2016, cuando se creó la entrega del premio.