Una mala para Sergio Jadue: su madre será extraditada desde Estados Unidos luego que su ex esposa la acusara de millonaria deuda

Durante este miércoles, la Corte de Apelaciones de Valparaíso aprobó la solicitud de extradición desde Estados Unidos de Gloria Elizabeth Jadue, de 70 años, madre del expresidente de la ANFP, Sergio Jadue.

Al respecto y según informa La Tercera, en fallo dividido, y mediante una resolución que es inapelable, el tribunal de alzada dictaminó que la querella que interpuso en su contra María Inés Facuse, esposa del exdirigente, por apropiación indebida tras la venta de un departamento que pertenecía a Inversiones San Nicolás, donde ambas eran socias con un 50% cada una“.

Cuatro años después del “autoexilio” en Estados Unidos del expresidente de la ANFP, su aún esposa -pero separada de hecho- decidió interponer una querella contra Gloria Jadue y finalmente le terminaron dando la razón.

“ambas eran socias de Inversiones San Nicolás, que a su vez era dueña de varios departamentos ubicados en avenida Costa de Montemar en la comuna de Concón, entre ellos uno en particular ubicado en un lujoso condominio: Edificio Mirador. En esa sociedad años antes había tenido participación Sergio Jadue, pero poco antes de su viaje a Estados Unidos modificaron las escrituras quedando Facuse y su suegra como únicas socias con el 50% de participación cada una”, asegura el medio nacional.

En la querella presentada, se lee que “la idea de vender la propiedad ya señalada anteriormente comienza antes de viajar porque la intención era liquidar todas las propiedades que mi marido Sergio Jadue Jadue, tenía para traer el dinero a Estados Unidos, él nos informó de su intención de vender y por esa razón yo busqué a una corredora de propiedades que se hiciera cargo de la venta”, se lee en la querella. De ahí, comenta, no les fue bien con la venta y decidió rebajarla a UF 9.000 UF para que tuviera un comprador más rápido, pero -asegura- al final una corredora contactada por la familia de su cónyuge la transó, pero a un precio mucho más bajo, lo que a ella le molestó“.

En esa línea, Facuse acusó ante la justicia que “cuando encontraron un comprador, Sergio me pide que contacte a mi hermana Marisol Paz Facuse, quien con un mandato general que le envié desde Miami, Estados Unidos, me representaría (…). Yo no tuve conocimiento del valor de venta, ni recibí nada del pago, el cual según escritura pública que tiempo después tuve acceso a ella, se habría realizado de contado mediante vales vistas a nombre de la querellada, por un monto de $ 225.000.000 que corresponde al precio del inmueble vendido y que era de propiedad de la Sociedad de la cual tengo el 50% de participación”.

De esta forma, la madre de Sergio Jadue no podrá seguir viviendo en Estados Unidos y en los próximos días será extraditada a Chile, donde tendrá que hacer frente a los cargos que le acusan.