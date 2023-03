Manuel Pellegrini y el duelo ante Real Madrid: “Es el rival más difícil de La Liga, pero tenemos oportunidades de ganar”

El técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, anticipó el encuentro en el cual este domingo recibirán al Real Madrid por la fecha 24 de La Liga Española.

Habiendo dirigido a los merengues, el técnico nacional explicitó la complejidad que tiene enfrentarlos, considerando que también ya acumula un vasto historial contra ellos dirigiendo a Villarreal y Málaga en temporadas anteriores.

“Siempre va a por todas, aunque venga de algún partido que no ganó. Siempre sale a ganar en todos lados, tiene individualidades muy importantes, juega muy bien al fútbol y así lo ha demostrado“, planteó Manuel Pellegrini, que no por ellas alabanzas piensa rendirse de cara al choque en el Benito Villamarín, donde ya no contará con una de sus figuras, el francés Nabil Fekir.

“Es sin duda el rival más difícil de La Liga, pero eso no quita que también tengamos oportunidades para ganar. Tenemos nuestras posibilidades en la medida que seamos el mismo equipo de siempre”, remarcó en torno a un Real Betis que va quinto en la tabla, con 40 unidades.

Durante la conferencia de prensa, al “Ingeniero” se le preguntó en torno a temores por los criterios arbitrales, sobre todo por la polémica respecto a la expulsión que pudo haber recibido Vinicius en la llave por la Copa del Rey. “No hay predisposición de ningún árbitro para perjudicar a nadie. Son seres humanos y están expuestos a las equivocaciones, más con el VAR, pero en ningún caso buscamos justificaciones con el árbitro”, remarcó el entrenador nacional para el encuentro programado este domingo a las 17:00 horas de Chile.