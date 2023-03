Las dos caras de Christiane Endler en la clasificación del Olympique Lyon a semifinales de la Copa de Francia

Christiane Endler tuvo un sábado de dulce y agraz en su regreso a la actividad con el Olympique Lyon tras haber sido escogida en el once ideal de la temporada durante los últimos premios The Best.

La portera y capitana de La Roja Femenina fue titular en el duelo en que visitaron al Stade Reims por los cuartos de final de la Copa de Francia.

Olympique Lyon se imponía por 2-1 cuando, al minuto 68, Christiane Endler salió de su portería y se decoordinó con su central, permitiendo la arremetida en solitario de Dalle Melchie Dumornay para igualar el marcador.

Oh la sortie COMPLÈTEMENT MANQUÉE de la gardienne lyonnaise Christiane Endler. 😳 🎥 @FFF pic.twitter.com/VH0nmwS21j — Footeuses (@foo_teuses) March 4, 2023

Así las cosas, el partido se debió resolver desde la definición por lanzamientos penales, donde la arquera nacional sacó a relucir todas sus cualidades al tapar los disparos de Ngock, Szemik y Rastocle, permitiendo la clasificación del Olympique Lyon a las semifinales de la Copa de Francia al imponerse 6-5 desde los 12 pasos.