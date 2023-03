Copa Libertadores: Dos jugadores de Magallanes fueron parte del once ideal de esta semana

Durante esta semana Deportes Magallanes selló su clasificación a la tercera ronda de la fase previa de la Copa Libertadores tras derrotar por 3-1 al conjunto boliviano de Always Ready.

El gran partido que tuvo el conjunto de Magallanes fue reconocido por la Conmebol al incluir a dos futbolistas del equipo chileno en la oncena ideal de la Libertadores de esta semana.

Se trata del zaguero Matías Vásquez y el mediocampista Tomás Aranguiz. Los dos chilenos fueron parte del equipo ideal de la competencia internacional en una formación 3-4-3.

El equipo que cuenta con un mayor número de representantes en la alineación es el conjunto peruano de Sporting Cristal, figurando con 3 futbolistas. Ignácio da Silva, Irven Ávila y Jhilmar Lora son los representantes del equipo altiplánico.

Otro que no pasó desapercibido en la oncena ideal de la Copa Libertadores, fue el exdelantero de Colo Colo, Juan Martín Lucero. El “gato” anotó un doblete para Fortaleza en el encuentro que enfrentaron a Deportivo Maldonado.

⭐⚽ It’s the @EASPORTSFIFA #TOTW from the Second Phase Second Legs, featuring a trio of @ClubSCristal standouts!#GloriaEterna pic.twitter.com/QUIynhbgAm

— CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) March 3, 2023