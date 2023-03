Jaime García anunció el fin de su ciclo como entrenador de Ñublense

El periodo de Jaime García como entrenador de Ñublense pareciera estar llegando a su fin. En la previa del encuentro que tendrán los de Chillán contra Universidad Católica por la fecha 7 del Campeonato Nacional, el DT del conjunto rojo expresó su molestia y exigió respeto, donde además indicó que dejará de ser entrenador de Ñublense a fin de año.

Uno de los aspectos que han mantenido descontento al entrenador es el deplorable estado en el que se encuentra el Estadio Nelson Oyarzún, donde el cuadro chillanejo hace de local.

La salida de Jaime García de Ñublense

Frente a ello, Jaime García en TNT Sports, declaró que “uno espera respeto, a veces hay momentos que uno tiene que culminar sus proyectos bien y creo que este es el año”. Allí, expresó su enfado con las actuales condiciones del recinto deportivo de Ñublense. “Merezco respeto, así como yo he criticado otras canchas, para una Copa Libertadores o para lo que nosotros queremos, si tú me preguntas ahora, no está”, sostuvo García.

“Sólo pido lo que tiene que ser una cancha. Buscar culpables, yo no soy detective ni quiero serlo, no me interesa. Lo único que pido es eso, creo que lo merezco, a lo mejor tendría que tener un poco más de nombre para poder tener en óptimas condiciones, pero esto viene de todos lados”, detalló el DT.

Pese a anunciar el fin de su periodo en Ñublense, Jaime García, enfatizó en que se mantendrá como entrenador del conjunto de Chillán hasta que finalice la actual temporada del fútbol chileno. “Hay que terminar bien el año, lo voy a hacer, por respeto al club y a la personas que están a cargo del club, de la persona que me trajo. Hay momentos e instancias para decir ‘ya, este año tiene que ser maravilloso, terminar maravilloso para volar”, cerró.

Este viernes 3 de febrero a las 20:30 horas Ñublense recibirá en el estadio Nelson Oyarzún a Universidad Católica en la séptima fecha del Campeonato Nacional.