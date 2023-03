Michael Clark defiende los precios de las entradas en la U: “Es lo que el club necesita cobrar”

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, destacó la presentación de la nueva camiseta de la U de Chile desarrollada este miércoles en el Centro Deportivo Azul.

“Es el azul clásico de la U y el regreso del rojo, otro color tradicional del club. Esperemos que el inicio de esta polera marque el inicio de una buena campaña”, apuntó el mandamás del cuadro universitario laico, más que dichoso por el momento deportivo del plantel.

“Estamos contentos, confiados, muy tranquilo, es el fruto del trabajo que se ha hecho. Contamos con un buen plantel y un técnico de lujo. Cuando uno trabaja de manera seria y honesta, las cosas se dan (…) No se había visto en Chile un entrenador de la talla de Mauricio Pellegrino, está haciendo jugar cada vez mejor al equipo“, sostuvo Michael Clark, que no quiso anticipar del todo el Superclásico del 12 de marzo.

“Uno siempre quiere ganar, pero hay que tener los pies en la tierra y no hay que faltarle el respeto a nadie. Cuando pase el jueves, pensaremos en lo que viene”, asumió el máximo directivo de la U de Chile.

Michael Clark y los precios de las entradas

El presidente de Azul Azul afrontó la polémica por el alto costo de los tickets para los fanáticos del club. “Empatizamos con nuestros hinchas, entendemos el esfuerzo que hacen por acompañarnos. El precio no es porque si. El club ha hecho un tremendo esfuerzo para estar donde está y esas cosas no son baratas”, explicó, junto con plantear más argumentos al respecto, además de mostrarse esperanzado para que el concierto de Los Bunkers no genere muchos daños en la cancha de Santa Laura.

“Se tomó la decisión de jugar ahí para hacerle más fácil la vida a nuestros hinchas, eso también tiene un costo, y además arrastramos una deuda histórica que tenemos que pagar (…) Unión ha hecho una tremenda pega por recuperar la cancha, ojalá se tomen los mayores resguardos posibles para el concierto”, aseguró, además de explicar la estrategia que también tiene respecto a los precios.

“Queremos incentivar la venta de los abonos, puedes ver 15 partidos por el precio de 10. Esperamos jugar todo el año en Santa Laura. Entendemos el esfuerzo, pero también la realidad se impone y es lo que el club necesita cobrar”, concluyó en el Centro Deportivo Azul.