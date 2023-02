“No creo que ahora me quieran tanto”: La reacción de Javier Parraguez tras brillar ante Colo Colo en el Monumental

Javier Parraguez, delantero de Coquimbo Unido, fue una de las principales figuras en la victoria de su equipo sobre el “Cacique” este domingo en el Estadio Monumental, duelo en el cual aportó con un gol y dos asistencias.

Tras el partido, el delantero nacional se mostró emocionado por su actuación y por regresar a la casa de los albos, en donde jugó entre 2019 y 2021. “Estoy feliz de volver al Monumental, lamentablemente para Colo Colo nosotros nos llevamos los tres puntos”, señaló el “Búfalo”.

“Hay un respeto por Colo Colo, estuve casi cuatro años acá, son sentimientos encontrados, pero ahora estoy defendiendo la camiseta de Coquimbo y lo voy a hacer a muerte también, como lo hice alguna vez con Colo Colo. Espero entregarme 100% a esta institución y rendir al máximo”, remarcó el atacante.

Además, el artillero de los “Piratas” aseguró que nada tuvo que ver con el planteamiento del equipo para enfrentar a su ex club. “Yo no planifiqué el partido, eso lo ve el técnico, él tiene que trabajar el partido y uno hace lo que él dice. Yo no le dije nada respecto a cómo trabaja Gustavo Quinteros”, aseguró.

Por último, Javier Parraguez dejó la puerta abierta para regresar a Colo Colo en un futuro, si es que el club lo necesita. “Claro que sí, yo feliz, no creo que ahora me quieran tanto, pero estaría feliz por venir”, concluyó.