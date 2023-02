“Que me muera yo y mis hijos”: DT de Chelsea denuncia graves amenazas de hinchas en Inglaterra

Graham Potter, técnico de Chelsea, denunció graves amenazas por parte de los hinchas de los “Blues” tras el irregular presente que arrastra su equipo en la Premier League, donde marcha el décimo lugar con tan solo 31 unidades.

“Los fans me dijeron que quieren que me muera mis hijos y yo”, fue la estremecedora revelación del estratega inglés que el medio británico Mirror Sport publicó en su portada. “Hay que tener mucho cuidado”, agregó el DT del cuadro de Londres.

Además, detalló que dichas amenazas de los fanáticos fueron concebidas mediante correos electrónicos. “Obviamente, no es agradable de recibir. Si vas a trabajar y alguien te insulta, no va a ser agradable. Quiero tener éxito aquí, pero las amenazas no son nada agradables”, explicó.

“Pregúntale a mi familia cómo ha sido la vida para mí y para ellos. No ha sido nada agradable. Entiendo que los aficionados se van a casa y están molestos porque el equipo no está ganando, pero les aseguro que mi vida durante los últimos tres o cuatro meses ha sido bastante desagradable, aparte del hecho de que estoy muy agradecido por esta experiencia”, sentenció.

Cabe destacar que el Chelsea de Graham Potter registra tan solo dos victorias en los últimos 15 partidos que disputó en todas las competiciones, entre ellas, la Premier League y Champions, donde suma cinco encuentros al hilo sin conocer el triunfo.