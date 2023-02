Alexis Sánchez revela conversaciones con excompañeros del Inter de Milán: “Todavía no entienden mi salida”

En medio del gran presente que vive con Olympique de Marsella en Francia, Alexis Sánchez se dio un tiempo para referirse a su antiguo club, Inter de Milán, elenco que dejó en agosto del 2022.

El “Niño Maravilla” reconoció que aún conversa con los compañeros que tuvo en el cuadro italiano, quienes aún no tienen claro por qué se fue del equipo. “Algunos excompañeros me dijeron que todavía podía ser útil en Inter y que no entienden mi salida, pero el fútbol es así, en lo personal yo quería jugar”, señaló en diálogo con Sky Sport.

“Agradezco a la gente del Inter, a todos los que me han acompañado en un camino que considero emocionante. Viví cosas buenas en ese vestuario, pero todo depende de cómo quiera jugar el entrenador”, agregó el delantero tocopillano sobre su partida del elenco “Nerazzurri”.

Por último, Alexis Sánchez remarcó que “ahora estoy feliz aquí en el Olympique de Marsella y de vez en cuando hablo con algún excompañero. Recibo mensajes que dicen “bravo Niño” cada vez que marco un gol o hago una buena actuación”.

Olympique de Marsella de Sánchez se verá las caras contra el PSG este domingo 26 de febrero, a contar de las 16:45 horas de Chile por la Ligue 1.