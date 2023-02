Sergio Ramos se despide de la selección española con tristeza: “El DT no va a contar conmigo, independientemente de mi nivel”

Este jueves, Sergio Ramos se despidió de la selección española definitivamente. A pesar de no ser considerado en la última etapa camino al Mundial de Qatar, ahora tampoco será tomado en cuenta por el nuevo técnico de España, Luis de la Fuente.

“En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva”, afirmó el zaguero del PSG.

El ex Real Madrid reclamó que su trayectoria en el combinado español “merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido”.

El campeón del mundo en 2010 quería seguir defendiendo a su país como lo hacen otros experimentados del fútbol. “Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe… la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Lamentablemente no será así para mí, porque el fútbol no siempre es justo”, añadió.

“Por todo ello lo asumo con esta tristeza que quiero compartir con vosotros, pero también con la cabeza muy alta y muy agradecido por todos estos años y por todo vuestro apoyo”, complementó Sergio Ramos.

Con 36 años de edad, el defensor le dice adiós a la selección de España luego de estar en el equipo por 17 temporadas, ganando el Mundial 2010 y las Eurocopas 2008 y 2012.