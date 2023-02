Fabián Castillo valora su titularidad en Colo Colo: “Me siento cómodo, de a poco voy agarrando mi nivel”

Fabián Castillo, atacante de Colo Colo, habló este martes a las afueras del Estadio Monumental y valoró su titularidad tras el empate ante Everton, además de lamentar la expulsión de Maximiliano Falcón en la fecha 5 del Campeonato Nacional 2023.

“La verdad es que me siento contento. El grupo me ha ayudado muchísimo y la confianza que el profe (Gustavo Quinteros) me está dando. Es importante para mí, teniendo en cuenta que venía de jugar muy poco en México”, explicó el colombiano.

En esa línea, agregó que “en estas dos últimas fecha que he participado como titular me he sentido cómodo y de a poco voy agarrando mi nivel. Siempre hay cosas por mejorar, pero en lo futbolístico ya voy agarrando mi estilo de juego, lo que me caracteriza a mí. Obviamente, se ha complicado un poco, acá los rivales se meten bastante atrás”.

Además, entregó su valoración sobre el arbitraje en el fútbol chileno. “Somos conscientes de que por momentos no nos pitan algunas faltas claras, pero es parte del fútbol y nosotros tenemos que empezar a aprender convivir con eso. No siempre van a pitar a nuestro favor”, sostuvo.

Finalmente, Fabián Castillo lamentó la baja de Maximiliano Falcón de cara a la próxima fecha ante Coquimbo Unido. “Necesitamos mucho de él. Es un jugador que para nosotros es fundamental y esperamos que sea poco tiempo, ojalá un solo juego. Él es un referente y un jugador que nos aporta mucho en la parte de atrás”, cerró.