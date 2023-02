Rodrigo Valenzuela, ayudante técnico de la UC, y las expulsiones vs Audax Italiano: “Hubo descontrol de parte de todos”

Ante la expulsión con la que fue castigado Ariel Holan, fue su ayudante técnico en la UC, Rodrigo Valenzuela, quien debió salir a dar explicaciones ante los incidentes protagonizados por el plantel cruzado y los jugadores del Audax Italiano en el polémico triunfo por 2-1.

“No debiese pasar, en ese aspecto hubo descontrol de parte de todos, cuerpos técnicos y jugadores. Debemos corregir eso, hay que hacer una autocrítica y que no vuelva a suceder, aunque hay que entender que con la adrenalina es difícil de controlar”, planteó el exjugador, quien intentó justificar la roja con la que fue sancionado el DT argentino.

“Fue en los dimes y diretes de las bancas, discusiones propias del juego. Se pasa el límite y el árbitro, más allá de que hubo improperios, aunque no hubo mucho más, Gamboa optó por expulsar a los dos técnicos”, explicó Rodrigo Valenzuela,

¿Influyó Nicolás Gamboa en los incidentes?

El ayudante técnico de los cruzados no fue tan tajante como Marcelo Díaz a la hora de criticar al juez del encuentro, sino que apuntó al estilo “juegue-juegue” que sigue por instrucción de Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Árbitros.

“Hay faltas que como tal deben cobrarse, no seguir seguir y seguir. Ojalá el ajuste llegue pronto y que el tumulto que se produjo al final no se vuelva a producir (…) Ese descontrol no se debe traspasar a los jugadores y a los espectadores, es un ejemplo que tiene que venir de nosotros”, remarcó, sin ánimo de buscar una “revancha” cuando vuelvan a medirse por Copa Sudamericana.

“Esta victoria nos revitaliza, debemos seguir por lo que se está trabajando en la semana con Ariel Holan y solo nos enfocamos en el próximo rival, Palestino“, concluyó el ayudante técnico de los cruzados en La Florida.