Luis Mena afronta el retiro de Matías Fernández: “Está dentro de los grandes de la historia del fútbol chileno”

La noticia del retiro de Matías Fernández impactó en el fútbol chileno, pero también por la particular dedicatoria que tuvo el exvolante al momento de anunciarlo en redes sociales: “Agradezco a quienes tuve de compañeros, podría nombrar a muchos, pero Luis Mena y Rodrigo Meléndez son importantes, estuvieron conmigo en grandes derrotas y me impulsaron a seguir adelante”, expuso a través de un video.

Esta mención a quien fue el capitán de Colo Colo durante su explosión en el “Cacique” llenó de orgullo al otrora defensor. “Me sorprendió. Con Matías tengo una muy buena relación, soy agradecido de él por coincidir en un momento muy especial de su carrera. El 2006 vimos una de sus mejores versiones, llevando a Colo Colo a la final de la Sudamericana, pero en mi otro rol de entrenador me abrió las puertas de la Fiorentina para saber cómo trabajaban allá”, aseguró en diálogo con Los Tenores de la Tarde.

“Que se acuerde de uno me deja con mucho orgullo. Está dentro de los grandes de la historia del fútbol chilena, pero me apena la noticia, me hubiera gustado que se retirara en Colo Colo. Estoy feliz que se acuerde de uno porque aporté un granito de arena en sus momentos duros, todo ese apoyo que le brindamos lo llevó a ser de los mejores y le deseo de lo mejor”, remarcó Luis Mena, que destacó la huella de Matías Fernández en todo nivel.

“En Italia lo adoraban. Hizo una carrera maravillosa. Tuvo ese penal perfecto en la final de la Copa América. El fútbol debe estar con una lágrima, se va uno de los mejores jugadores con los que estuve (…) Era un ejemplo por donde se lo mirara, siempre un jugador muy correcto, que nunca tuvo palabras de odio al rival. La “14 de los blancos” se hizo una camiseta pesada por el legado que dejó, los niños querían ser como él. Eso habla de lo que fue como futbolista y como persona”, apuntó, junto con recordar anécdotas que explican el hecho de que “Matigol” se haya acordado de él al momento de anunciar su retiro del fútbol profesional.

“Estábamos jugando un amistoso en el Monumental, jugó de carrilero y no lo hizo muy bien, Jaime Pizarro fue duro con él, lo sacó y se puso a llorar en las duchas. Fui a apoyarlo, sentía que era un crack, un jugador diferente, que iba a marcar un hito en Colo Colo”, concluyó en la charla con Los Tenores de la Tarde.