Walter Lemma destaca la aparición de Darío Lezcano: “Es fundamental que un jugador tenga un debut de este tipo”

Ante la ausencia del suspendido Gustavo Quinteros, fue su ayudante, Walter Lemma, el encargado de dirigir a Colo Colo a la orilla del Monumental durante la victoria por la cuenta mínima ante Ñublense.

Al respecto, el argentino destacó la evolución en el juego respecto a lo hecho en la goleada que sufrieron a manos de O’Higgins. “Pudimos tener más volumen de juego que en el partido anterior, superándolo al tener la pelota y con las ocasiones. El gol llegó por insistir y tener las posibilidades, fueron dos intenciones de juego totalmente diferentes. A veces se nos hizo complicado por lo mismo, sobre todo para los de adelante”, explicó, valorando la evolución más allá de la defensa en sí.

“El equipo trata de llegar a zona ofensiva para definir y con O’Higgins todo el equipo no funcionó, pareció que es solo la defensa, pero esa parte también está condicionada por la desorganización al momento de recuperar la pelota. Teníamos como premisa, más allá de ganar, era superarnos en ese rendimiento”, remarcó Walter Lemma, que apuntó a seguir evolucionando de cara a la Copa Libertadores.

“Ojalá encontremos el peak de rendimiento lo más pronto posible, este partido es un paso adelante en torno al rendimiento colectivo. Lo que vamos a buscar es mejorar partido a partido. Tenemos rivales y sus características, pero lo principal es mejorar con respecto a nosotros mismos”, sostuvo en torno a lo hecho contra Ñublense.

Walter Lemma y la expulsión de Carlos Palacios

El ayudante técnico de Colo Colo aseguró no entender por qué fue sancionado el ex Unión Española. “Nunca mostró lío, tuvo una actitud pasiva. No entendemos por qué le sacaron tarjeta roja, esperaremos el informe del árbitro para ver cómo actuar”, explicó en el estadio Monumental, junto con destacar el debut de los refuerzos en Pedreros.

“Son jugadores que se están adaptando a una forma diferente de jugar, a sus compañeros, a un equipo grande, pero la actuación general fue buena. Darío Lezcano tuvo una chance y definió. Fabián Castillo resolvió tácticamente un montón de situaciones y mucha participación, fue un jugador presente. Hay que seguir trabajando día a día con el correr de los partidos”, planteó y remarcó lo decisivo que fue el delantero paraguayo.

“Es fundamental que un jugador tenga un debut de este tipo, abriendo el partido. La gente que está de sustituta tiene que entrar a dar soluciones, estamos contentos por él y por el equipo”, concluyó en conferencia de prensa.