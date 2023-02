Brayan Rovira es presentado como el último refuerzo de la UC: “Desde noviembre vengo intercambiando ideas con Holan”

La UC presentó este jueves a su último refuerzo de cara a la temporada 2023, el volante Brayan Rovira, que posó feliz con la camiseta de la franja al sumarse al club a horas del cierre del mercado de fichajes en Primera División.

“Contento, feliz, con mucho entusiasmo y ganas de que empiece todo. Soy uno más, espero aportar, estoy contento de llegar a una institución tan importante como lo es Católica. Vengo a adaptarme a la idea de cada jugador y el detalle de lo que quiere el profe. Vengo de una buena preparación en Colombia, he trabajado de la mejor manera. Dependerá del profesor”, remarcó el cafetalero en torno a la propuesta de Ariel Holan, del cual reconoció su interés desde hacer tiempo.

“Con el profe hemos tenido varias conversaciones, desde noviembre intercambiando ideas sobre el juego y la idea que tiene sobre mí para aportar al grupo. Sabemos lo importante que es el club para nosotros, lo grande y lo que representa. Vamos en pro del trabajo, de ajustar la idea, conocernos más para conseguir los objetivos. Vamos paso a paso y los resultados van a llegar con el trabajo“, remarcó Brayan Rovira, que en su historial remarcó un nombre conocido para el fútbol chileno: Reinaldo Rueda, con el cual inició su carrera en Atlético Nacional.

“Hemos tenido ya conversaciones con varios compañeros, que me han marcado los partidos con mucha intensidad y dinámica. El profe Rueda me dio la oportunidad de debutar, he hablado mucho con él, es un ser humano extraordinario y me dio ese plus de confianza en mi carrera”, comentó el mediocampista de 26 años, que describió lo que espera aportar en la UC.

“Marcar las diferencias en la salida, aportarle en el cambio de frente, la media distancia, la agresividad. Estamos poniéndonos a punto. Tenemos grandes nombres y la confianza del profe tengo que aprovecharla para ayudar. Si es de titular, debo retribuir esa confianza al profe y al grupo“, concluyó, dispuesto a ser parte de la delegación que enfrentará a Cobresal el domingo.