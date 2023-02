El director técnico de Ñublense, Jaime García, habló este martes con ADN Te Acompaña sobre la ayuda que está prestando en el sur a raíz de los múltiples incendios forestales, los cuales han ocasionado muchas muertes en el país.

Sobre la labor que está ejerciendo fuera de la cancha, el DT de los chillanejos comenzó diciendo que “es parte de lo que cualquier persona que le gusta eso, lo hace. Yo voy cuando puedo, cuando el tiempo me da y en lo que pueda ayudar, pero hay gente que hace muchas más cosas. Uno aporta lo que puede a medida que el tiempo se lo va dando. Yo lo tomo de forma normal, y no ando pidiendo que me saquen fotos. Aparte te saca un poco de todo, de conocer más gente, de que uno está con ellos, y eso se siente gratificante”.

En esa línea, agregó que “uno ve otro mundo, otra cosa que el fútbol no te da, vas viendo experiencias que no ves habitualmente. Uno ve los voluntarios cansados, muy agotados (…) también es desolador ver bosques enteros quemados, te hace ver otra realidad. Se conoce gente nueva y personas que tienen sus problemas y otras cosas, además de encontrar amistades desinteresadas que no tienen que ver con el mundo del fútbol”.

Consultado sobre si los incendios están controlados donde él está ayudando, indicó: “En Chillán está un poco mejor, pero en otros sectores no, ya que siguen evacuando a la gente“.

“Se ve otra realidad”

García también se mostró emocionado por las experiencias que le ha tocado vivir mientras ayuda en los combates de los incendios.

“Uno ve gente que está ayudando todo el día, todos los días. Se siente que es un momento de unión y me saco el sombrero con los bomberos, que hacen cosas desinteresadamente. En el mundo del fútbol también somos una familia, pero nos falta esa solidaridad que uno ve acá. Son dos mundos distintos”, lanzó el estratego.

“A mi el tema social me ha costado siempre, pero me nace hacer esto, ya que tenemos que recuperar la humanidad. Estoy contento en hacerlo, poner la camioneta a disposición para los voluntarios y ayudar dentro de lo que se pueda”, aseguró.

Finalmente, el técnico de Ñublense cerró diciendo que “me entretengo ayudando y más aún ver cómo la gente ayuda desinteresadamente, es algo genial. A mi en lo personal me hace liberarme de cosas. Estoy un ratito, ayudo, me voy contento y a la vez me lleno de energía para al otro día seguir dándole con todo“.