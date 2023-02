Jorge Deschamps lamenta la no autorización de El Cobre para Copa Sudamericana: “Tendremos gastos extra y no se puede pagar multa”

El arquero de Cobresal, Jorge Deschamps, conversó con Los Tenores, instancia en la que lamentó el hecho que Conmebol no haya autorizado a Cobresal ejercer su localía en El Salvador por la primera ronda de Copa Sudamericana.

“A todos nos gustaría defender la llave en nuestro estadio. La dirigencia está viendo alternativas para jugar con Palestino. Ya estamos más asumidos, primero pensando en el partido con Copiapó, buscando llegar lo mejor posible a esa llave“, comentó el experimentado portero de los nortinos.

“Tenemos una ventaja deportiva por la altura, aunque la preparación de los planteles está. El año pasado vino Colo Colo y nos pasó por arriba. Queríamos hacer pesar la localía, pero estamos ya pensando en los cuatro partidos previos a esa definición. Fue doloroso”, cuestionó Jorge Deschamps, que no descartó incluso una posible influencia de Palestino en el rechazo al estadio El Cobre.

“En el fútbol se han visto muertos cargando adobe, lo podemos plantear para todos lados. Todo es posible. Tenemos a Conmebol desde atrás, los argumentos que llegan es que el club no cumple con la luminosidad vertical de torneos internacionales. Sólo el Monumental, Rancagua y Viña están habilitados. La dirigencia está buscando presentar la alternativa más conveniente, genera gastos que no están contemplados. Palestino recibe 25 mil dólares más que nosotros y, en desmedro, tendremos gastos extra. No se puede pagar la multa, cambió el reglamento este año“, apuntó el jugador de Cobresal, que se enfocó en el desafío más inmediato: recibir el domingo a Deportes Copiapó, colista del Campeonato Nacional 2023.

“Es un partido muy difícil por la compleja situación que trae Copiapó, tienen esas ganas de revertir la situación de no ganar. Espero que sea un lindo espectáculo y que podamos ganar esos tres puntos para seguir acostumbrando al club a estar en esos siete puestos que dan paso a copas”, concluyó Jorge Deschamps en diálogo con Los Tenores.