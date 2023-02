Alfonso Parot y la llegada de exjugadores de la UC a la U: “Cada uno se hace cargo de sus decisiones, solamente desearles suerte”

Alfonso Parot, zaguero de Universidad Católica, se pronunció este miércoles en conferencia de prensa y se refirió a los exjugadores “cruzados” que defenderán a la U este 2023: el caso de Cristopher Toselli, que ya firmó, y Felipe Gutiérrez, quien está a detalles de ser nuevo refuerzo azul.

“Esto es fútbol, cada uno decide su futuro, no soy quién para cuestionar a mis compañeros. Cada uno se hace cargo de sus decisiones, pero yo estoy el mejor lugar donde puedo estar. Solamente desearles suerte, nos conocemos desde muy chicos y esto no cambia en nada el cariño”, afirmó el zaguero.

Por otro lado, el “Pongo” abordó su presente en la UC y no se mostró frustrado por perder la titularidad tras el arribo de Eugenio Mena. “Son distintos procesos y etapas que el jugador tiene cada año. Este 2023 me toca un rol distinto, llegó un compañero en mi posición que es tremendo jugador. Tengo buena relación con Mena. Es una competencia súper sana. Yo me siento bien”, aseguró.

“Ariel Holan habló conmigo a principio de temporada, quería contar conmigo, porque yo tuve opciones de salir, pero preferí quedarme en Católica, aceptando el desafío y el rol que toca hoy en día”, señaló el lateral izquierdo.

Por último, explicó por qué rechazó las ofertas que le llegaron desde el fútbol argentino. “Por la etapa que estoy viviendo aquí y por la edad. Los niños están más grandes, es complicado moverse en familia. El año pasado mi hijo recién nacido tuvo un problema de salud y eso te lleva a ver la balanza. Como familia decidimos quedarnos acá”, completó Alfonso Parot.