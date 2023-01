Cristián Zavala tras su salida de Colo Colo: “Nunca fueron más de 180 minutos seguidos jugando”

Durante la semana pasada se dio a conocer la abrupta salida de Cristián Zavala de Colo Colo para convertirse en nuevo jugador de Curicó Unido. El traspaso del delantero de 23 años al equipo de la región del Maule corresponde a un préstamo por toda la temporada del 2023.

Además del traspaso, Zavala acordó una extensión de su contrato hasta el 2025 como parte de la negociación. Ahora, el extremo que ya viste con la camiseta del conjunto curicano emitió sus primeras declaraciones como nuevo jugador del club.

En diálogo con Directv Chile, el exjugador de Colo Colo mencionó que la razón principal de su fichaje es para buscar rodaje, el cual no tuvo a cabalidad en los caciques. “Quiero buscar continuidad en Curicó, me motivó jugar la Copa Libertadores”.

Sumado a eso, el actual delantero de Curicó Unido se descargó con su exequipo, ya que “hay muchas cosas que no entiendo, nunca fueron más de 180 minutos seguidos jugando. Ahora quiero jugar. Hice un gol, luego hice un buen partido con la U y después no fui citado más”, declaró Zavala.

Sin embargo, pese a no ser protagonista, el extremo valoró su momento en el equipo albo. “Sigo con psicólogo, sigo mejorando y con gente que me hace bien. Quizás no era el momento de estar en Colo Colo, lo sentí como una pasión, pero esto me va a servir mucho, tuve la posibilidad de levantar dos copas”.

“Fui muy feliz en Colo Colo. Espere la conversación con Quinteros, cuando le dije que me iba a préstamo me dijo las cosas que debía mejorar. Quizás no se dió”, expresó el jugador de 23 años.

Zavala y su nuevo periodo en Curicó

La llegada de Cristián Zavala al conjunto de la región del Maule se da en un momento crucial para el equipo, puesto a que actualmente se encuentran clasificados a la fase 2 de la Copa Libertadores donde tendrán como rival al club paraguayo Cerro Porteño.

En ese sentido, el jugador formado en Deportes Melipilla se mostró entusiasmado con su arribo a Curicó: “Me siento querido, la gente está muy ilusionada con el equipo y se identifican mucho. Tuve una gran bienvenida de todos en el club, fue como estar en casa”, señaló Zavala.

El nuevo delantero de los torteros ya entrenó con su nuevo equipo de cara al partido en que enfrentarán a Audax Italiano por el Campeonato Nacional. “Ya tengo mi mente puesta en Curicó, hoy entrené con el grupo, estoy para estar el viernes”, cerró Cristián Zavala.