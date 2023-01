Gustavo Quinteros, autocrítico tras la goleada sufrida ante O’Higgins: “Nos golpea mucho, dimos un paso atrás”

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se planteó dolido en la conferencia de prensa en el estadio El Teniente tras la dura goleada sufrida por los albos a manos de O’Higgins.

“Fue un resultado demasiado exagerado, perdimos la mayoría de los duelos en los costados, fuimos frágiles en la marca. Hay que trabajar más y esperar que lleguen los que faltan para formar un equipo competitivo, que sea capaz de pelear el campeonato. El rival jugó mejor y aprovechó las fallas que tuvimos“, planteó, junto con descartar que la eventual llegada de Darío Lezcano solucionaría los inconvenientes del equipo.

“No nos falta gol, ese no es el problema. Empezamos tarde la temporada, sin todos los jugadores a disposición para formar un equipo que juegue bien. Defensivamente fuimos frágiles en el segundo tiempo y en el primero no generamos situaciones claras. El equipo tiene que ser más sólido defensivamente”, remarcó Gustavo Quinteros, ya resignado a no contar con un reemplazante de Óscar Opazo, pero ilusionado en sumar un central.

“Nos quedamos con dos chicos de 20 años que espero puedan seguir mejorando y sean capaces de afrontar toda la temporada. Ojalá Amor se recupere bien lo antes posible. Hay que tener paciencia en todo sentido para darle funcionamiento a un equipo totalmente renovado. Si podemos reemplazar a todos, mejor”, aseguró el DT de Colo Colo, confiado en tomar ritmo de cara a la participación en la fase de grupos de Copa Libertadores.

“Tenemos tiempo para trabajar mucho, recuperar jugadores también. Siempre al rearmar es bueno sumar resultados, pero esto nos golpea mucho, dimos un paso atrás. Tenemos que mejorar en todo sentido”, concluyó en Rancagua.