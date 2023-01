Jaime García y la permanencia de Lorenzo Reyes en Ñublense: “Es de esos cabrones positivos que da gusto tener”

El técnico de Ñublense, Jaime García, destacó el haber arrancado el Campeonato Nacional 2023 con una victoria tras imponerse ante Unión Española como visitante.

“Contento por empezar así, pero hay que sellar en casa. Hay un valor en cómo enfrentamos el partido, Unión lo hizo de buena forma. No tuvimos llegada de mucha calidad técnica, pero con buenas transiciones. Tuvimos mérito, nos costó mucho poner el balón en el piso, pero fuimos justos ganadores”, aseguró el DT nacional, crítico con el estado de la cancha en Santa Laura.

“El tema es para los dos lados, pero no era excusa: los dos tratamos de jugar. Esto no habla bien de nosotros para afuera. Era muy difícil jugar, no damos buen espectáculo para la gente y también para quienes vean desde afuera el torneo. Tenemos que tener las canchas preparadas, somos un país grande“, remarcó Jaime García, poniendo el foco de cara a los desafíos que tendrá Ñublense.

“Hay que asegurar la mayor cantidad de puntos grandes para ir a disfrutar a la Copa Libertadores. Para competir, tienes que comportarte en todo sentido, desde la logística en adelante. Estamos cimentando algo bonito”, recalcó el técnico de 45 años.

Jaime García y lo que viene en Ñublense

Más allá de la victoria en Santa Laura, fue autocrítico en torno al trabajo que deberán hacer para refrendar el segundo lugar que lograron en 2022.

“Nos falta mejorar muchas cosas, tenemos que colocarnos finos en todo sentido. Faltan algunas piezas, están todos conscientes en el club de eso, tenemos tres frentes. Después se pide y tenemos que cumplir. Tratando de jugar al fútbol podemos hacer mucho”, explicitó, junto con plantear las necesidades que tiene en el mercado de fichajes.

“Falta un delantero más, un central. Tienen que llegar tres hombres. Me alegra contar con Lorenzo Reyes un año más, es de esos cabrones positivos, que te da gusto tener en el camarín. Lo estamos esperando, tiene una jerarquía grande. Si se iba, no lo saludaba más”, concluyó entre risas, feliz por la permanencia del volante que fue sondeado por la U de Chile.