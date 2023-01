A inicios de 2022, Audax Italiano vivió un periodo de transición en su dirigencia cuando la familia Antillo, encabezada por Lorenzo Antillo, dejó de estar al mando del equipo, luego de que un grupo de capitales extranjeros, dirigido por el argentino Gonzalo Cilley, compró la propiedad de la institución.

Sin embargo, a menos de un año de que se realizara la transacción, la familia exdueña del equipo itálico demanda a los actuales dirigentes del club por no cumplir con parte de los pagos acordados.

[dps_related_post ids=”5173767,5164723″]

El contrato

La transferencia acordada entre ambas partes había sido de un total de US$ 3,5 millones de dólares, a lo que se le sumaría algunos pases de jugadores importantes de la plantilla de Audax Italiano que pasarían a ser propiedad de la familia Antillo. A fin de cuentas el valor total a pagar por parte del grupo liderado por Cilley era de alrededor de US$ 7 millones.

Al momento del traspaso del club a la nueva dirigencia, ésta debía pagar US$ 1 millón. Tras realizar la primera transferencia, 120 días después de la primera transacción, los compradores del elenco floridano se comprometieron a cancelar un total de US$ 1,5 millones más. Por último, el excedente a pagar, correspondiente a US$ 1 millón, se cancelaría en cuotas de US$100 mil tras los cinco primeros meses como propietarios.

Problemas en los pagos

Hasta ahí todo parecía ir bien en el proceso de transición del club itálico. Sin embargo, de acuerdo a La Tercera, los problemas aparecieron luego de que la parte compradora del club dejara de realizar los pagos acordados en el contrato. Es por ello que la familia Antillo interpuso una demanda en la Cámara de Comercio en contra de la nueva dirigencia de Audax encabezada por Gonzalo Cilley.

De acuerdo a las declaraciones que emitió la exdirigencia al medio antes citado, la demanda se debe al incumplimiento de los pagos por parte del nuevo grupo dueño del club. “Lamentablemente se llegó a esta situación. Hubiésemos esperado un comportamiento distinto. No es algo puntual si no es algo que se viene arrastrando desde hace tiempo. Si es necesario, llegaremos hasta las últimas consecuencias porque en este país existe la seguridad jurídica al hacer transacciones”, declaró Lorenzo Antillo.

Por último la familia Antillo llamó a respetar el acuerdo: “Que paguen o iremos de vuelta por el club”. Por su parte, Gonzalo Cilley respondió en La Tercera: “Simplemente estamos en desacuerdo sobre algunos puntos del contrato por lo que iremos a arbitraje para resolverlos. El contrato estipula retenciones posibles ante incumplimientos del vendedor”, estimó en torno al inminente litigio.