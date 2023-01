Omar Merlo, refuerzo de Curicó Unido: “No debemos desenfocarnos del torneo local”

El defensa Omar Merlo conversó con Los Tenores luego de sus primeros días como refuerzo de Curicó Unido, regresando al fútbol chileno tras 6 años en Sporting Cristal.

“Me han tratado muy bien desde que llegué, todos muy preocupados de que esté bien, estoy agradecido de todos. Estoy muy contento de sumarme a este proyecto, el predio está muy lindo y estamos todos entusiasmados de tener un buen año”, explicó el defensa de 35 años, que apuntó al histórico desafío que tendrá el elenco de la Región del Maule.

“Acá están todos entusiasmados por la Copa Libertadores, todos sabemos la magnitud que tiene Cerro Porteño. Ya se está preparando el partido, pero primero no debemos desenfocarnos del torneo local y empezar por el pie derecho”, explicó Omar Merlo, que reconoció desconocer dónde ejercerán la localía ante los paraguayos el 21 de febrero.

“Todavía se están viendo las posibilidades, aún no hay un lugar concreto”, aseguró el central argentino, considerando que el Estadio Monumental, Viña del Mar y Concepción surgen como opciones considerando que La Granja no está en condiciones de albergar partidos de nivel Conmebol.

Omar Merlo y su análisis del fútbol chileno

Pese a los años que disputó la liga peruana con Sporting Cristal, afrontó la comparación con la liga local. “Tiene muchas similitudes. Allá hay muchos equipos de altura, se hace complicado el torneo por los viajes y debes cambiar tu forma de jugar. Después, los peruanos son jugadores técnicos como acá, no es tan distinto tampoco”, explicó quien confía en ser titular con Curicó Unido.

“Me siento muy bien físicamente, jugué casi todos los partidos del campeonato cuando estuve en Perú. Ahora es acoplarme al equipo, adaptarme a la idea de juego y ya bien afilado en eso creo que vamos a andar bien”, aseguró un Omar Merlo, que, pese a ser nacionalizado chileno, apuntó a no haber tenido chances de defender a La Roja.

“Años anteriores si, te preguntan, siempre hay llamados. Nunca hubo nada concreto, no se llegó a nada”, apuntó, junto con recalcar qué entrenador marcó su carrera. “Mario Salas tiene un estilo de juego, el convencimiento que tuve con él no lo tuve con otros entrenadores. Me gusta que el equipo presione adelante, los centrales están más expuestos, pero si el técnico te convence es el mejor sistema que se puede usar”, concluyó en el diálogo con Los Tenores.