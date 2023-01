Tottenham busca aplicar duro castigo para hincha que lanzó una patada contra el arquero del Arsenal 

Este domingo, Tottenham y Arsenal protagonizaron un caliente derbi del Norte de Londres en la Premier League. Los “Gunners” consiguieron un histórico triunfo, pero el final del partido se vio empañado por altercados entre los jugadores y por un evidente acto de violencia.

Tras el pitazo final, el portero del cuadro forastero, Aaron Ramsdale, se dirigió a la parte de atrás del arco para recoger sus cosas, pero en ese momento un hincha local se subió al cartel electrónico y lanzó una patada contra el guardameta.

La seguridad el estadio apartó al fanático y los futbolistas del elenco rojo estallaron por el intento de agresión que sufrió su arquero. Una hora después, el club dueño de casa se pronunció mediante un comunicado oficial.

“Estamos consternados por el comportamiento de un aficionado que intentó atacar al portero del Arsenal, Aaron Ramsdale, al final del partido de hoy. La violencia en cualquier forma no tiene cabida en el fútbol”, señalaron los Spurs.

“El club revisó sus imágenes para identificar al aficionado y trabajará con la Policía Metropolitana, el Arsenal y Aaron Ramsdale para tomar las medidas más enérgicas posibles, incluida una prohibición inmediata del Tottenham Hotspur Stadium”, agregó el conjunto londinense sobre las sanciones que caerán sobre el desenfrenado hincha.

from a camera that is clearer and different sides Richarlison & Fans vs Aaron Ramsdale#TOTARS #NorthLondonDerby pic.twitter.com/ieDwboFiu0

— TheBOMBOMs (@TheBOMBOMs) January 16, 2023