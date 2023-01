Carlo Ancelotti se enojó con una pregunta tras perder la Supercopa: “Es una falta de respeto decir eso”

En el Real Madrid la derrota ante el Barcelona no gustó nada. La victoria “catalana” en Arabia Saudita por la final de la Supercopa de España molestó, en especial, a Carlo Ancelotti.

El adiestrador de los “merengues” no estaba nada contento tras perder el duelo ante su clásico rival y disparó con todo: “creo que tenemos que aprender, es un momento difícil y ya está, no hay que hacer muchas cosas. Se sabía que el equipo no estaba a tope y este partido nos ha mostrado algunas carencias”, esgrimió.

Insistió en que: “regalamos, el partido ha empezado igualado y cuando ellos han abierto el marcador han tenido más confianza. Hemos regalado los dos primeros y tenemos que jugar como un equipo”, sostuvo el entrenador italiano.

El momento más complejo de la conferencia se vivió cuando le preguntaron si sentía como una “humillación” la derrota: “es una falta de respeto decir eso, hemos perdido ante el Barça, les ganamos en la Liga. Han jugado mejor y lo han merecido, punto”, dijo molesto.

Pese a lo anterior, reconoció que: “el momento del equipo no es bueno. Hay que aguantar. Este equipo tiene calidad para volver a ser competitivo. Estamos muy dolidos, el Madrid suele ganar las finales. Pero queda mucha temporada y vamos a jugar hasta el final. No está en mi cabeza hablar de humillación, es demasiado. En el deporte a veces ganas y a veces te ganan”, cerró Carlo Ancelotti.

Barcelona le pasó por encima al Real Madrid y se quedó con la Supercopa de España https://t.co/LkVcabhucY — Radio ADN (@adnradiochile) January 15, 2023

El partido en Arabia

Tras un inicio de encuentro donde ambos equipos se mostraron parejos, el cuadro de Xavi Hernández desniveló el marcador gracias a gol de Gavi (33′), para que minutos más tarde, Robert Lewandowski (45′) solo tuviera que empujar la pelota y anotar el segundo.

Ya en el complemento, el equipo de Carlo Ancelotti intentó reaccionar, pero no encontró más que otro gol del FC Barcelona. Pedri (68′) aprovechó una excelente contra para anotar el tercero y no dejar dudas en Medio Oriente.

Con el tanto del formado en La Masia, el duelo literalmente se terminó, pese al descuento de Karim Benzema (90’+3), con lo que el cuadro “culé” se quedó con el trofeo, plasmando así el gran momento que atraviesan al mando de Xavi Hernández.