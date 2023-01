La FIFA dio a conocer este jueves a los 11 candidatos al Premio Puskas que reconoce el mejor gol de la temporada 2022 en la gala de los premios The Best. El italiano Mario Balotelli, el francés Kylian Mbappé y el brasileño Richarlison son los mayores aspirantes a recibir el galardón.

La lista la completan Amandine Henry (Olympique de Lyon femenino), Théo Hernández (AC Milán), Alou Kuol (Australia), Francisco González Metilli (Central Corboda), Marcin Oleksy (Polonia), Salma Paralluelo (FC Barcelona femenino), Dimitri Payet (Olympique de Marsella) y Alessia Russo (Inglaterra).

El vencedor saldrá de una votación pública que se cerrará el 3 de febrero. Los candidatos fueron seleccionados por un panel de expertos de la FIFA, en reconocimiento a los logros alcanzados entre el 8 de agosto de 2021 y el 18 de diciembre de 2022. Tras el cierre de las votaciones, el ente rector del fútbol mundial anunciará a los tres finalistas.

Revisa los candidatos al Premio Puskas

Mario Balotelli (Italia): Adana Demirspor – Goztepe (Superliga, 22 mayo 2022)

La FIFA dio a conocer los 11 nominados al Premio Puskás como mejor gol de 2022. Los aficionados podrán votar en la página oficial. SALE HILO con todas las definiciones ¿Cuál es el mejor para vos? 1. Mario Balotelli 🇮🇹 vs. Goztepe (Superliga de Turquía).pic.twitter.com/u53RgegCCM — VarskySports (@VarskySports) January 12, 2023

Kylian Mbappé (Francia): Argentina–Francia (Mundial de Qatar 2022, 18 de diciembre de 2022)

Mbappé frotó la lámpara, la mandó al fondo y momentáneamente es el GOLEADOR DEL MUNDIAL. ⏱️ 80' #ARG 2-2 #FRA ¡Vive la final de #CatarEnDIRECTV por DSPORTS y @DGO_Latam! pic.twitter.com/rTaDTQ0o6E — DSports (@DSports) December 18, 2022

Richarlison (Brasil): Brasil–Serbia (Mundial de Qatar 2022, 24 de noviembre de 2022)

Amandine Henry (Francia): FC Barcelona–Olympique Lyonnais (UEFA Champions League, 21 de mayo de 2022)

Theo Hernández (Francia): AC Milan– Atalanta (Serie A, 15 de mayo de 2022)

Alou Kuol (Australia): Irak–Australia (Copa Asiática Sub-23 de la AFC, 4 de junio de 2022)

Francisco González Metilli (Argentina): Central Córdoba– Rosario Central (Primera División de Argentina, 1 de agosto de 2022)

Francisco González Metilli fue nominado al Puskas por este tremendo GOLAZO ante Rosario Central 🔝🔥pic.twitter.com/r4TPNsQkBT — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 12, 2023

Marcin Oleksy (Polonia): Warta Poznań–Stal Rzeszów (PZU Amp Futbol Ekstraklasa, 6 de noviembre de 2022)

𝐆𝐎𝐋 𝐒𝐄𝐙𝐎𝐍𝐔 2⃣0⃣2⃣2⃣ ⚽🔝 CO ZA STRZAŁ 💪 CO ZA BOMBA 🔥

Trafienie Marcina Oleksego z ostatniego turnieju możemy oglądać godzinami ❗ To jest właśnie PZU Amp Futbol Ekstraklasa 🏆 pic.twitter.com/P65gUCeoJT — Amp Futbol Polska (@AmpFutbolPolska) November 7, 2022

Salma Paralluelo (España): FC Barcelona–Villarreal CF (Liga femenina de España, 2 de abril de 2022)

Dimitri Payet (Francia): Olympique de Marsella – PAOK Thessaloniki FC (Europa Conference League, 7 de abril de 2022)