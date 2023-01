Manuel Pellegrini en la previa de la Supercopa de España: “Saldremos a ganar, a buscar al Barcelona en su propio campo”

Este miércoles por la noche, en Arabia Saudita, la Supercopa de España arrancó con las semifinales entre el Valencia y el Real Madrid, torneo que tendrá al Real Betis de Manuel Pellegrini enfrentando al FC Barcelona el jueves.

En medio de las declaraciones que hizo sobre Chile y el momento político que ha vivido en los últimos años, el entrenador chileno comentó además lo que será el encuentro ante los “catalanes” por el torneo donde debe defender el título conseguido la temporada pasada.

“No buscaremos un empate, saldremos a ganar, a buscar al Barcelona en su propio campo. Me motiva más que los hinchas del Betis vean a un equipo competitivo”, aseveró el adiestrador respecto al encuentro.

Respecto a la partida de Alex Moreno al Aston Villa de Inglaterra, Manuel Pellegrini aseguró que: “es una pérdida importante, estaba en un gran momento y aportaba mucho defensiva y ofensivamente. A la medida que sea una venta que solucione problemas económicos, lo más probable es que deba realizarse. Es una venta que al club le va a servir, vamos a ver la manera de reemplazarla, que no va a ser fácil”.

Cerró sobre las opciones que maneja para armar el once inicial con que: “las rotaciones depende de lo que se considere un equipo base, no hay equipo A y equipo B. Así llegamos la temporada pasada lejos con un plantel que me permitió hace alineaciones distintas para cada partido”, finalizó.

Real Betis y el FC Barcelona chocan este jueves 12 de enero, desde las 16:00 horas de nuestro país, en el King Fahd Stadium de Arabia Saudita, buscando la final de la Supercopa de España.