Federico Valdés y su deseo como hincha de la U para el 2023: “Preferiría centrarme en ganarle a Colo Colo”

La temporada 2023 está a la vuelta de la esquina para los equipos del fútbol chileno, y para la Universidad de Chile será un año clave, según palabras de Federico Valdés.

El ex mandamás de los azules volvió a repasar la actualidad de los azules, luego de que la semana pasada conversara con ADN Deportes. El empresario repasó el tema estadio, los refuerzos que han llegado a La Cisterna, y en especial la rivalidad ante Colo Colo.

Sobre lo que viene para el 2023, Federico Valdés comenzó esgrimiendo que: “Universidad de Chile estuvo peleando el descenso durante cuatro años, no hay ninguna posibilidad razonable de que estemos peleando el título, sería casi un milagro”, dijo en conversación con DirecTV Sports.

Y en lo mismo, dejó claro cuál debería ser el foco de los azules para el 2023: “si tuviera que enfocarme en algo, preferiría centrarme en ganarle a Colo Colo. Le podemos ganar el próximo partido perfectamente”, aseguró.

“No tengo problemas con la llegada de Zaldivia y Toselli. Hay muchos jugadores de nosotros que también se fueron a los rivales. La U ha tenido varios jugadores que en su infancia o en su corazón han sido colocolinos”, complementó Federico Valdés respecto a los refuerzos.

Insistió sobre el tema refuerzos que: “me hubiese encantado tener a Eugenio Mena en la Universidad de Chile. Mauricio Isla también, me encanta, él ha dicho que es hincha de la U. Me gustaría que los jugadores que nos hicieron vivir alegrías hubiesen vuelto un par de años”.

Cerró con las expectativas a futuro en torneos internacionales: “es muy difícil levantar una copa internacional, pero no imposible. Cuando le ganamos a Flamengo teníamos el mismo presupuesto que ellos. Uno tiene que hacer una mezcla de proyección con jugadores que estaban maduros”, finalizó el ex mandamás de la Universidad de Chile.