Luciano Aued no tiene dudas: “El verdadero tetracampeón es Universidad Católica”

Pasan los días, y Luciano Aued aún no define su futuro. El hoy ex volante de Universidad Católica analiza ofertas para continuar su carrera en nuestro país, pero lejos de los rivales tradicionales de los “cruzados”.

En conversación con ESPN Chile, ‘Luli’ aclaró que ha tenido diálogos con Coquimbo Unido para jugar allá en la temporada 2023, aclarando una vez más que no jugaría ni por la Universidad de Chile, ni por Colo Colo: “no podría jugar allá por una tema de lealtad, no sé si me llamarían, pero no iría”, dijo.

Entre broma y broma, dio su opinión respecto al tema que, hasta el día de hoy, enfrenta a los hinchas “cruzados” y albos: “el verdadero tetracampeón es Universidad Católica. Es una broma (entre risas), como dije, me han tratado muy bien la gente de la U, de Colo Colo”, sostuvo.

“Me han escrito gente por las redes sociales, valorando el paso por el futbol chileno, siempre he sido respetuoso, medido, nunca he tenido exabruptos, nunca me gustó eso de generar o vender humo como se dice, me gustaba defender a Católica”, agregó, recalcando una vez más que desde la U lo llamaron el 2019 para irse al CDA, situación que finalmente no ocurrió.

Sobre su paso por San Carlos de Apoquindo, Luciano Aued fue tajante: “dejamos al club en un lugar mucho mejor de cuando llegué y eso me pone muy bien“, sostuvo, revelando además una conversación que tuvo con Ariel Holan, DT de la UC: “se entendía que yo había tomado la decisión, me respetó y agradeció“, cerró el ex volante “cruzado”.