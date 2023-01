Cristóbal Campos revela el delicado momento que vive en la U: “Llevo 10 meses pasándolo así”

El portero de Universidad de Chile, Cristóbal Campos, explicó las razones de su ausencia en el último duelo de los azules frente a Coquimbo Unido, del cual se restó por “motivos personales” y reconoció que arrastra un problema hace varios meses.

“Es algo muy personal, vengo hace 10 meses pasándolo así. No me correspondía abandonar el barco en este momento. Se renueva el plantel, tenemos nuevo cuerpo técnico y yo soy el primero en dar la cara, que quiere estar el fin de semana, y si tengo que ir al frente por alguien quiero ser el que quiere estar”, reconoció el meta en diálogo con La Magia Azul.

“Me ausenté los primeros días y lo quería aclarar, porque el año pasado no lo quise hacer en ningún momento por no abandonar al club. Quería estar en cancha, tengo que estar a disposición del club y del técnico para que me consideren y demostrar que soy el primero en poner la cara por un compañero o el club”, agregó.

El difícil presente de Cristóbal Campos en la U

Además, el arquero de 23 años aseguró que “me siento bien. Quería estar acá, de vuelta donde soy feliz y me siento pleno, con mis compañeros y la gente del club. No quería estar en otro lugar que no fuera aquí en el club, con todo el ambiente nuestro y más que nada, trabajar y entrenar que es lo que hoy en día me hace bien”.

“Cuento con Carolina Delmónaco (psicóloga de la U), por fuera también con un psicólogo y un psiquiatra. Tengo muchas ganas de estar acá, estoy buscando todas las soluciones posibles para mantenerme bien. Quiero entrenar, jugar y ganar”, reconoció.

Finalmente, el guardameta de los azules explicó que “ahora debo prepararme, ganarme un puesto en la U, porque no es lo mismo haber viajado desde el principio. No corresponde ocupar un lugar sin cumplir mi rol o no tener consecuencias por no haber estado en los entrenamientos. Eso lo tengo claro. Debo trabajar ahora, competir y tratar de ganarme el puesto”.