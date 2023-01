El volante de Unión La Calera, Williams Alarcón, dejó de pertenecer a Colo Colo en este mercado de pases luego de que el cuadro cementero hiciera uso de la opción de compra tras su gran rendimiento en la temporada 2022.

El formado en el “Cacique” habló en la previa del duelo amistoso de este viernes ante San Luis de Quillota y se refirió a su salida del Estadio Monumental que lo llevó a ganarse un puesto de titular en el cuadro dirigido por Gerardo Ameli.

“El año pasado tuve una buena temporada, Calera me dio todo lo que no me dio Colo Colo. Estoy muy feliz acá, se concretó la opción de compra que quería”, comentó el mediocampista de 22 años.

En esa línea, Williams Alarcón aseguró que “me he estado preparando bien. No te voy a mentir que mi sueño siempre ha sido jugar en Europa, pero mi presente está en Calera”.

Finalmente, explicó su alza de nivel se debe a la suma de minutos en cancha. “Mis cambios en el juego estuvieron sujetos a tener minutos, sumar te hace tener mayor confianza, querer siempre estar. Eso es primordial para un jugador”.