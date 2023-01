Matías Zaldivia no se preocupa por las pifias en su debut con la U: “Estoy muy cómodo en el club; solo pienso en el equipo”

Este miércoles, U. de Chile inició el torneo de verano de Coquimbo con una amarga derrota ante el cuadro dueño de casa. En el cuadro universitario debutaron los refuerzos, entre ellos, Matías Zaldivia.

El zaguero recibió pifias en el inicio del partido, debido a su pasado en Colo Colo, sin embargo, esta reacción de los hinchas no es preocupación para el ex albo. “Estoy muy agradecido de la gente del club porque me hicieron sentir muy cómodos. También mis compañeros. Hay que mejorar muchas cosas, pero estoy muy cómodo en el club”, aseguró en TNT Sports tras el cotejo.

“Solo pienso en el equipo y en mejorar, tengo ansias que empiece el torneo y que nos vaya bien en todo, porque tenemos un gran grupo”, agregó el argentino-chileno de cara a la temporada 2023 que afrontará con la U.

“No es lindo empezar perdiendo”

En cuanto a la derrota ante Coquimbo Unido, el defensor azul admitió que “no es lindo empezar perdiendo, pero me deja tranquilo que las cosas que venimos trabajando se vieron en la cancha. Estos amistosos nos servirán mucho para ir mejorando día a día”.

Por último, Matías Zaldivia se mostró satisfecho con su condición física y por disputar todo el encuentro frente a los “Piratas”. “Físicamente estoy muy bien. Estoy muy contento en ese sentido porque me sentí bien y sumé 90 minutos”, complementó.

El siguiente duelo de U. de Chile en este torneo de verano será ante Rosario Central, el sábado 7 de enero a las 20:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.