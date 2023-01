Jugador del Borussia Dortmund vuelve a los entrenamientos tras superar cáncer testicular

El delantero de Costa de Marfil, Sébastien Haller, volvió a entrenar con su club tras superar un cáncer testicular que lo alejó durante varios meses de las canchas.

En julio del 2022 el jugador del Borussia Dortmund había dado a conocer de su enfermedad. En ese entonces, Haller recientemente se había incorporado al equipo alemán, en el que no ha logrado realizar su debut oficial por el cáncer testicular que padecía.

El atacante marfileño se manifestó con entusiasmo tras ejecutar su primer entrenamiento con el Dortmund luego de vencer la enfermedad. “Buen año a todos ! ¡Y empieza muy bien porque es sinónimo de volver al campo! El 2022 no fue el año más fácil, pero me preparó para asumir todos los nuevos desafíos que me ofrecerá el 2023. Con muchas ganas de volver a veros a todos”, fueron las palabras de Haller en Twitter.

Bonne année à tous ! Et elle commence très bien pour moi car elle est synonyme de retour sur les terrains ! 2022 n’a pas été l’année la plus simple mais elle m’a préparée pour relever tous les nouveaux challenges que vont m’offrir 2023 💪🔥 Hâte de tous vous revoir 🟡⚫️ pic.twitter.com/EwG4vBSmwf — Sébastien Haller (@HallerSeb) January 2, 2023

El jugador que representa a Costa de Marfil tuvo que someterse a dos operaciones para extirpar el tumor, siendo la última de estas durante noviembre del 2022.

Ahora, el delantero ya vuelve a los entrenamientos con miras a poder efectuar su debut con el Borussia Dortmund. Donde podría ver acción el próximo 20 de enero cuando vuelva la Bundesliga alemana.