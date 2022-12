Pelé: extraordinario futbolista que se dio el lujo de ser actor de cine y que tenía una debilidad tremenda por la música

Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conocido como Pelé, falleció este jueves producto de un cáncer de colon a sus 82 años. El cuerpo de O Rei dejó de responder al tratamiento de una agresiva enfermedad contra el que luchó durante los últimos años.

Lu legado en el fútbol será eterno, ya que se trata de uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos, aunque también incursionó en otras facetas muy alejadas del fútbol.

Ya retirado, Pelé fue actor. Apareció en la película “Escape a la victoria“, icónico film que relata la historia de resistencia de los jugadores del Dínamo de Kiev contra el nazismo.

En la cinta, el brasileño compartió elenco con Silvester Stallone, Michael Caine y los futbolistas Booby Moore y Osvaldo Ardiles. Se rodó en 1981.

“Antes de filmar pensaba: ‘¿Qué tan difícil puede ser jugar al fútbol y patear una pelota?’. Estaba confiado en poder hacerlo sin entrenamiento. En un momento me pongo a hablar sobre esto con Pelé y me dice: ‘Anda al arco. Voy a patearte un penal y te voy a decir a dónde va la pelota. Y nos vas a poder atajarlo’. Entonces voy al arco, y él me dice a dónde va a ir la pelota. Pelé patea y yo trato de atajar, llegó a tocar la pelota, pero me quiebra un dedo y termina siendo gol”, relató Stallone en aquella oportunidad.

Su debilidad por la música

Pelé obtuvo todos los reconocimientos en el fútbol, pero siempre tuvo sensibilidad para la música. En la década de los años 60 fue coescritor e intérprete de canciones con la famosa artista de la música popular brasileña Elis Regina.

Entre los años 70 y el nuevo milenio, el múltiple campeón mundial se enfocó en su carrera como futbolista y empresario. Vale la pena recordar que también tuvo funciones políticas como Ministro de extraordinario de deportes.

Entre 2004 y 2006 se grabó en varias locaciones de Europa el álbum Ginga, en el que Pelé es intérprete, compositor y productor ejecutivo.

Finalmente, en 2009 Pelé comentó en varias entrevistas que quería hacer un álbum de colaboraciones internacionales donde participaran amigos suyos como Bono de U2, Elton John, Mick Jagger, Rod Stewart o Paul Simon.