Carlos Caszely y su pesar por la muerte de Pelé: “A este Rey va a ser muy difícil poder suplantarlo”

Durante la jornada de este jueves 29 de diciembre se constató el fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, uno de los jugadores más aclamados de la historia del fútbol a nivel mundial.

La noticia fue confirmada las redes sociales oficiales del deportista, quienes el deceso de la figura, quien murió a sus 82 años tras pasar una serie de complicaciones médicas producto de un cáncer de colón, que lo tenían internado en un centro asistencial hace un mes.

“Inspiración y amor fue lo que marcó el camino del Rey Pelé, quien murió pacíficamente hoy. Amor, amor y amor, para siempre” consignó el Twitter oficial.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje. Amor, amor e amor, para sempre.

.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today. Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i — Pelé (@Pele) December 29, 2022

Como era de esperar diversos exponentes de la industria deportiva comenzaron a manifestar sus condolencias, siendo el exseleccionado nacional, Carlos Caszely, uno de los que entregó sus testimonios y vivencias junto al astro brasileño.

“Murió el Rey, murió el Rey, viva el Rey. Pero este Rey va a ser muy difícil de poder suplantarlo. Pelé tenía todo lo que un atleta, todo lo que un futbolista, era un hombre completo, complstísimo. Jugaba bien con la pierna derecha, con la izquierda, saltaba mejor, pegaba como el mejor, le pegaban como el mejor, recorrió el mundo” comenzó diciendo Carlos en un despacho para Canal 13.

Asimismo, Caszely complementó su testimonio con un particular relato sobre la ajetreada vida de O’Rei durante su época de vigencia deportiva. “Me contó en alguna oportunidad, que con Santos jugaban martes, jueves, domingo, el lunes viajaban a Europa, jugaba en Europa, viajaban un día después a África, volvían, jugaban en Sudamérica, y no entrenaban nunca, jugaban cada dos o tres días, entonces va a ser imposible superar lo que hizo el Rey y su carrera deportiva, no hay que olvidarse, que él fue campeón del mundo y goleador en el año 58′ (…) después tuvo la suerte de jugar poco acá en el mundial del 62′ en Chile, todos recordamos lo que fue México 70′ con lo que fue ese equipazo de Brasil, cuando le gana la final a Italia” explicó.

“Entonces yo diría que en mi época de pequeñez, de infancia yo lo admiraba, después tuve la suerte de compartir con él. No somos amigos, no me puedo agrandar, somos conocidos, porque cada vez que él venía a Chile, o yo iba a Brasil, más de un café nos habremos tomado” sentenció el exjugador.