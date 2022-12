Ancelotti evita poner a Messi sobre otras leyendas: “¿Decir que es el mejor de la historia? No va a salir de mi boca”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se refirió a Lionel Messi y puso paños fríos en la discusión sobre quién es el mejor jugador de la historia. Si bien, el italiano elogió la calidad del capitán argentino, evitó ponerlo encima de otras leyendas del fútbol.

“Messi lo ha hecho muy bien. Es un gran futbolista, todo el mundo lo reconoce. No sé si es el mejor jugador de la historia. No es tan justo decir eso, porque cada época tiene jugadores muy buenos. ¿Decir que Messi es el mejor de la historia? No va a salir de mi boca”, señaló el DT de los “Merengues” en rueda de prensa.

En la misma línea, explicó que “he disfrutado de tantos jugadores buenos. Tengo al Balón de Oro (Benzema) y lo veo entrenarse todos los días. He visto a Diego Maradona y Johan Cruyff…”.

El técnico de los madrileños también comentó el difícil panorama para el fútbol europeo tras el parón por el Mundial de Qatar. “Hay un calendario que exige mucho. Hasta marzo tenemos muchos partidos y hay que hacer una evaluación personal de cada jugador. A los mundialistas había que darles descanso. Días libres ya no hay, hasta el 19 de febrero jugamos cada tres días”, indicó.

Por último, Carlo Ancelotti tuvo palabras para la selección brasileña, luego de que su nombre apareciera como candidato para llegar a la banca. “Si tienen algún interés, no me han llamado, pero si lo tienen lo agradezco. Mi situación es clara: yo sigo aquí y no le voy a decir nunca al Real Madrid que esta aventura termina”, aclaró.