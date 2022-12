Vuelve Cristiano a la “casa blanca”: el hijo mayor de CR7 se une a los Real Madrid

Pese a que el futuro Cristiano Ronaldo siga siendo incierto, su hijo mayor Cristiano Jr ya consiguió un nuevo equipo en donde seguir desarrollando su carrera juvenil. Se trata de nada más y nada menos que del Real Madrid, equipo en el que ya había estado cuando su padre militaba en el primer equipo de los “merengues”.

Cristiano Jr vuelve a las categorías inferiores del Real Madrid, luego de haber pasado por las fuerzas básicas de la Juventus y del Manchester United. La salida del hijo mayor del “bicho” va de la mano con la abrupta salida que tuvo Cristiano Ronaldo de los “red devils” antes de comenzar el Mundial de Qatar.

Cabe resaltar que el paso de Cristiano Jr por el equipo de Inglaterra no pasó inadvertido, anotó un total de 58 goles en tan solo 20 partidos jugados.

¿Y el padre?

Por el momento no hay nada seguro sobre donde seguirá marcando goles Cristiano Ronaldo. El equipo saudí Al Nassr sería el acercamiento más formal que ha tenido el “bicho” con un club.

Sin embargo, la prensa europea se ilusiona con el posible “The Last Dance” del portugués en el Real Madrid y no sería solamente por la llegada de su hijo a la “casa blanca”. El periódico The Sun señaló que existe la posibilidad de una transferencia de Cristiano Ronaldo a los merengues.

Se trataría de un contrato hasta el final de la temporada 2022-2023, pero con un par de condiciones para el luso, como la rebaja del salario que tenía en el Manchester United.