Víctor Dávila quiere su revancha en la selección chilena: “Berizzo tiene buen ojo y si hago las cosas bien se dará la chance”

Víctor Dávila, delantero que milita en el León de México, se prepara de cara a la temporada 2023 del fútbol mexicano y uno de sus objetivos apunta a la selección chilena.

El ariete afirmó que quiere ser opción para Eduardo Berizzo, luego de las pocas oportunidades que tuvo con Reinaldo Rueda y Martín Lasarte en las Clasificatorias pasadas.

“La única forma de llegar a la selección es trabajando, solo así se va a dar la oportunidad. Berizzo tiene buen ojo y si hago las cosas bien, seguramente se va a dar la chance”, remarcó el jugador de 25 años en diálogo con DSports.

El ex Huachipato también reveló una conversación que tuvo con Rueda cuando era el DT de Chile. “Tuvimos una reunión, me dijo que me quería tener en cuenta, pero en la selección las cosas cambian, hay que demostrar en dos partidos con pocos días de práctica”, explicó.

“Tuve posibilidad de ir a uno de los tres grandes”

El atacante nacional siempre tuvo en mente llegar a La Roja y por esa razón en 2017 rechazó ofertas de clubes grandes en Chile para partir a México. “Cuando terminé contrato con Huachipato tuve la posibilidad de ir a uno de los tres grandes, pero preferí ir al extranjero. Mi idea con esta decisión era apuntar a la selección. La intención es llegar a Europa, espero se dé pronto”, reconoció.

Por último, Víctor Dávila aclaró en qué posición se siente más cómodo dentro de la cancha. “Donde más determinante me ha tocado ser es de mediapunta o de extremo por derecha a pierna cambiada. De todas formas no me incomoda jugar en otras posiciones, pero para mí es mejor jugar en las dos antes mencionadas”, completó.