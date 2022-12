Pellegrini prepara el regreso de Real Betis en La Liga y descarta la salida de su goleador: “El club no está en el mercado”

Manuel Pellegrini habló este miércoles en conferencia de prensa de cara al duelo de Real Betis ante Athletic de Bilbao en su reestreno por La Liga de España tras el largo receso a causa del Mundial de Qatar 2022.

“Fue un parón de casi 45 días, pero el equipo está preparado de acuerdo a lo que esperamos. Se han hecho buenos amistosos y ojalá volvamos con la misma capacidad competitiva que teníamos antes, corrigiendo algunos errores”, explicó el estratega nacional.

“Veo al equipo con un rendimiento que habríamos firmado al inicio. El rendimiento es un global del año, si seguimos así pelearemos con los equipos de Champions”, agregó el DT del cuadro verdiblanco que marcha en el sexto lugar del torneo español.

Además, el “Ingeniero” se refirió a una posible salida de Borja Iglesias, su máximo goleador, al Atlético de Madrid en el próximo mercado europeo. “Son todo especulaciones y rumores. Él está centrado en lo que tiene que hacer aquí, de momento se encarga de hacer su trabajo aquí”, aseguró.

“No podemos saber si habrá noticias de salidas, el club no está en el mercado porque sabemos cómo está la parte económica. No hay capacidad para ir al mercado, ojalá que no salga nadie. Si se completa una salida importante que sea una solución para el club, ya veremos cómo lo solventamos”, agregó.

Finalmente, Manuel Pellegrini tuvo palabras para el Athletic Club, su rival este jueves 29 de diciembre a partir de las 15:15 horas. “Me parece un muy buen equipo con un gran entrenador (Ernesto Valverde) que tiene jugadores desequilibrantes. Están en una posición muy buena en la tabla, con los mismos puntos que nosotros (24). Será un partido muy disputado“, cerró.