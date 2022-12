Juan Tagle: “Falta uno o dos jugadores que debemos buscar con algo más de calma”

El presidente de la UC, Juan Tagle, conversó con Los Tenores tras la oficialización de la fecha en que los cruzados deberán jugar un partido único contra Audax Italiano por el paso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

“Nos enteramos con el comunicado y el aviso simultáneo que nos envía la ANFP. Habría sido más razonable que se jugara por una sede neutral. Conmebol no consultó con nadie, así nos lo comentaron desde otros países”, aseguró molesto el mandamás del elenco precordillerano, que lamentó el procedimiento de Conmebol para modificar el reglamento del torneo.

“Nos pareció inadecuado, se anunció de manera tardía, cuando los equipos ya han tomado decisiones en el armado de su plantel. Es a lo menos desprolijo. No me gusta la explicación, hubo tiempo para discutir el tema o pedir la opinión de los clubes. Nos pone en riesgo, jugar la llave de visita es una desventaja deportiva“, explicó Juan Tagle, quien se desmarcó de las críticas de Audax Italiano, que desconoció algún acuerdo para firmar una carta de queja contra Conmebol.

“No hubiéramos puesto a Audax Italiano si no hubieran participado. Con los presidentes de Cobresal y Palestino, la gestión la hice directamente yo. En el caso de Audax Italiano, como no lo conozco, le pedí a Tati Buljubasich que se contactara con Rodrigo Robles, quien tampoco se mostró de acuerdo con la medida. Reenviamos las cartas a los otros equipos, todos los clubes estaban de acuerdo y contábamos con la aprobación de su vicepresidente y el gerente general de Audax Italiano. Siento mucho que hayan cambiado de opinión. Cualquier club no estaría contento con que esto se defina en un partido único”, remarcó el máximo dirigente de Cruzados.

Juan Tagle y lo que viene para la UC

De cara a la temporada 2023, remarcó los cambios que dispondrán respecto de temporadas pasadas en pos de recuperar el título de Primera División. “Logramos la continuidad de nuestro técnico, a diferencia de años anteriores, y concordamos con él detalladamente los nombres y las posiciones de los jugadores que necesitábamos. Falta uno o dos jugadores que debemos buscar con algo más de calma. Hay optimismo de retomar la senda ganadora. Tenemos un amistoso a puertas cerradas ya mañana para iniciar el proceso”, explicó.

Sin embargo, un tema que genera dolor de cabeza es dónde ejercerán la localía al no contar con San Carlos de Apoquindo. “Estamos en proceso de negociación con algunas posibles sedes todavía, algunos no están habilitados para Sudamericana. No tenemos esa decisión tomada”, planteó, esperanzado en un mejor entendimiento con las autoridades locales.

“Hay un trabajo a nivel de ANFP con el Ministerio del Interior para que este año sea más fluido el proceso de autorizaciones, hay buena disposición del gobierno a no tener las dificultades del pasado”, concluyó en el diálogo con Los Tenores.