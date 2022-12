Christiane Endler y el Olympique de Lyon clasifican a los cuartos de final de la Champions League femenina

Este miércoles, Olympique de Lyon consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Champions League Femenina luego de igualar sin goles ante Juventus, con la presencia de Christiane Endler en la portería del cuadro francés.

El 0-0 fue suficiente para que las vigentes campeonas del certamen sellaran su pase a la siguiente ronda del certamen en el segundo lugar del Grupo C, donde el cuadro italiano quedó eliminado en el tercer puesto.

Por su parte, Arsenal se alzó como líder de su zona con 13 unidades, tras golear por 9-1 como visitante al FC Zúrich de Alemania, colista con cero puntos.

Además de Olympique de Lyon y Arsenal, clasificaron a la ronda de los ocho mejores Barcelona, Bayern Múnich, Chelsea, PSG, AS Roma y Wolfsburgo; en sus respectivos grupos.

Cabe recordar que el próximo 10 de febrero se realizará el sorteo de las llaves de cuartos y semifinales de la Champions League Femenina. La final será el 3 de junio de 2023, en el PSV Stadion, en Países Bajos.

🔴🔵 OL are through to the 𝗤𝗨𝗔𝗥𝗧𝗘𝗥-𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 🎉🎉#UWCL // @OLfeminin pic.twitter.com/G8YW9ATcbp

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) December 21, 2022